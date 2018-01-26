Американец потратит выигрыш в лотерею на покупку домов для дочерей

КИЕВ. 26 января. УНН. Житель Калифорнии выиграл в лотерею California Lottery 2 млн долл. Об этом сообщает агентство UPI, передает УНН.

Калифорниец впервые выиграл в лотерею в далеком 1987 году. Тогда он забрал домой 250 тыс. долл.

"В этот раз я подумал, что выиграл 200 тыс. долл. Но когда я передал свой билет представителю лотереи и он сказал, что это 2 млн долл - я чуть не упал в обморок", - прокомментировал выигрыш новоиспеченный миллионер.

На выигранные деньги победитель лотереи планирует помочь дочерям купить по дому.

Напомним, по версии международной компании GfK, самая популярная лотерея в Украине - "Лото-Забава". Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это уже 281 миллионер за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков только за 2017 год и уже 2 – за 2018.

Организовывает "Лото-Забаву" крупнейший оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад "М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.