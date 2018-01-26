Южная Корея и США проведут совместные военные учения после Олимпиады

КИЕВ. 26 января. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты планируют провести свои отложенные совместные военные учения после зимних Олимпийских игр и Параолимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны страны, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

"Точная дата и масштабы запланированных совместных учений не могут быть раскрыты, но они будут проводиться после закрытия Олимпийских игр", - заявила представитель пресс-службы министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.

Другой чиновник из министерства добавил, что совместные учения будут вестись "как обычно", указывая, что масштабы учений будут такими же, как и раньше.

Сеул и Вашингтон решили отложить свои ежегодные совместные учения - Key Resolve и Foal Eagle - которые обычно проводятся в начале весны, до окончания Олимпиады и Паралимпийских игр в качестве меры по снижению напряженности на время игр.

Сообщается, что союзники рассматривают возможность возобновления отложенных совместных учений в начале апреля после закрытия Паралимпийских игр 18 марта.

На вопрос о том, будут ли совместные учения этого года такими же, как и предыдущие, пресс-секретарь ответила утвердительно. Однако другой чиновник министерства добавил, что точно это еще не определено.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп согласился отложить проведение совместных военных маневров Foal Eagle, а также командно-штабных учений Key Resolve в Южной Корее до окончания зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.