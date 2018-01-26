Депутаты предлагают запретить подворный убой животных и продажа несертифицированного мяса

КИЕВ. 26 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7489, главной целью которого является предупреждение распространения особо опасных болезней, в частности африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы в Украине загостилася проблема распространения АЧС.

"Да, в 2016 - 2017 годах было 91 и 140 случаев обнаружения АЧС соответственно. Распространение АЧС направления связано с отсутствием действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и пищевых продуктов животного происхождения, в том числе отсутствие полномочий у Национальной полиции для проверки транспортных средств. Мероприятия по ликвидации АЧС являются колоссальными как для государства, так и субъектов хозяйствования и граждан", - говорится в пояснительной записке.

Для решения проблемы нардепы предлагают упорядочить подворный забой свиней. А именно с 1 января 2020 предлагается запретить забой животных, птицы, кроликов, нутрий не в бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение. Эта норма не касается объемов забоя до 10 голов домашней птицы, кроликов, нутрий в день.

Документ также предусматривает ужесточение условий прослеживаемости пищевой продукции животного происхождения: за нарушение требований по ее обеспечению предлагается ввести штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн).

В случае продажи свинины операторы рынка будут предоставлять полную информацию для прослеживаемости продукта.

Напомним, с 2016 года в Украине было утилизировано около 80 тыс. голов свиней, а убытки от эпидемии АЧС уже превышают 1 млрд грн.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному удорожанию свинины и сала.

Добавим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров.