Во Львовской области локомотив серьезно травмировал несовершеннолетнего

КИЕВ. 26 января. УНН. В городе Рава-Русская, Львовской области, дизельный локомотив серьезно травмировал местного 12-летнего мальчика. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Сегодня, 26 января, в Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 15.00 в городе Рава-Русская, дизельный локомотив наехал на ребенка.

Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика. Ребенок госпитализирован с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома".

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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