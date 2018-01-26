Репортеры без границ осудили "открытые и неприемлемые акты цензуры" РФ

КИЕВ. 26 января. УНН. Закрытие сайта Russiangate, заблокированного после публикации о директоре Федеральной службы безопасности России, является открытым и неприемлемым актом цензуры. Об этом заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоханн Бир, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Закрытие Russiangate является открытым и неприемлемым актом цензуры. Расследовательская журналистика находится на грани исчезновения в российских СМИ. Этот новый удар по ней становится предупреждением тем немногочисленным редакциям, которые продолжают, несмотря ни на что, расследовать коррупцию и другие темы, имеющие общественный интерес", - заявил Бир.

Созданный в 2016 году Russiangate специализировался на расследованиях коррупции, собственности высокопоставленных российских чиновников и членов их семей, в том числе спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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Главный редактор журнала Александрина Елагина ранее рассказала местным СМИ, что у нее была неформальная договоренность с владельцами СМИ о том, чтобы не касаться трех чувствительных тем - Владимира Путина, его близкого окружения и православной церкви.

Отметим, 24 января сайт Russiangate заблокировали через три часа после публикации расследования о недвижимости главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. В публикации рассказывается, что Бортников и его заместитель Сергей Смирнов не задекларировали недвижимость в Сестрорецке. В расследовании утверждается, что Росреестр намеренно скрыл владельцев домов в элитном поселке.