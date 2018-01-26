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Пятница, 26 января 2018, 17:04 • Саша Картер
Носки канадского премьера Трюдо в Давосе всколыхнули соцсети
КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находясь с четырехдневным визитом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в очередной надел на публику эпатажные носки, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях, передает УНН.
Фиолетовые носки с изображением желтых резиновых уток для ванн вызывали у людей немало эмоций, которыми они успели поделиться в соцсети Twitter. Как отметило издание Buzzfeed, "самые ярые носкологи" быстро заметили последнее дополнение гардероба.
В прошлом году украинская делегация во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подарила премьеру Канады Джастину Трюдо набор интересных носков производства украинского хенд-мейд магазина.
Источник: УНН
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