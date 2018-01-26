Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 19:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Носки канадского премьера Трюдо в Давосе всколыхнули соцсети

Носки канадского премьера Трюдо в Давосе всколыхнули соцсети

фотогалерея

КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находясь с четырехдневным визитом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в очередной надел на публику эпатажные носки, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях, передает УНН.

Фиолетовые носки с изображением желтых резиновых уток для ванн вызывали у людей немало эмоций, которыми они успели поделиться в соцсети Twitter. Как отметило издание Buzzfeed, "самые ярые носкологи" быстро заметили последнее дополнение гардероба.

В прошлом году украинская делегация во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подарила премьеру Канады Джастину Трюдо набор интересных носков производства украинского хенд-мейд магазина.

Источник: УНН
Теги: Канада
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.