Носки канадского премьера Трюдо в Давосе всколыхнули соцсети

КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находясь с четырехдневным визитом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в очередной надел на публику эпатажные носки, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях, передает УНН.

Фиолетовые носки с изображением желтых резиновых уток для ванн вызывали у людей немало эмоций, которыми они успели поделиться в соцсети Twitter. Как отметило издание Buzzfeed, "самые ярые носкологи" быстро заметили последнее дополнение гардероба.

В прошлом году украинская делегация во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подарила премьеру Канады Джастину Трюдо набор интересных носков производства украинского хенд-мейд магазина.