Украинские строители в течение 2017 года выполнили работ более чем 100 млрд грн

КИЕВ. 26 января. УНН. В течение 2017 года в Украине было выполнено строительных работ на более 101 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает УНН.

Из общей суммы 50,4 млрд грн - это выполнение работ по строительству зданий, в том числе жилых на сумму более 22,7 млрд грн. В общем индекс строительной проукции вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 20,9%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.

По первым итогам 2017 года компания ввела в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. В 2018 году холдинг планирует дать старт семи новым проектам.