Отечественных молочников заподозрили в дискриминации украинского потребителя

КИЕВ. 26 января. УНН. Украина продолжает наращивать экспорт сливочного масла и импорт пальмового масла одновременно. Но фоне ухудшения молочной продукции на внутреннем рынке такая тенденция может свидетельствовать об определенной дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных производителей-молочников. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Он отметил, что за год экспорт украинского масла за границу вырос в 2,5 раза.

“Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли — вдвое. Речь о около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов”, — написал нардеп.

Между тем, по данным контролирующих организаций, в настоящее время на украинском рынке 74% сливочного масла — фальсификат.

“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — написал С.Тригубенко.

Как сообщал УНН, Украина существенно нарастила экспорт сливочного масла.