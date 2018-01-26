Штормовое предупреждение объявили на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 января. УНН. В связи с повышением уровня снеголавинной опасности с ІІ (умеренного) до III (значительного) на Закарпатье объявили штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии сообщает корреспондент УНН.

"На высокогорье Закарпатской области в западной части 27 января сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень); в восточной части 27 января в связи с оттепелью объявляется значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Кроме того, ночью и утром 27-28 января на дорогах большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгород сохранится гололедица, местами ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров.

Как ранее сообщал УНН, лыжник на Закарпатье спровоцировал сход лавины.