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Украина и Венгрия обсудили аспекты сотрудничества в газотранспортной сфере после 2019 года

Украина и Венгрия обсудили аспекты сотрудничества в газотранспортной сфере после 2019 года

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский оператор газотранспортной “Укртрансгаз” и венгерский FGSZ обсудили ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества после 2019 года. Об этом сообщили в “Укртрансгазе”, передает УНН.

Руководители “Укртрансгаза” и венгерской FGSZ обсудили ключевые аспекты для “дорожной карты” по расширению взаимодействия операторов после 2019 года. У компаний есть общее видение того, какие шаги возможно и необходимо осуществлять уже сейчас“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что “дорожная карта” по внедрению европейских практик и подходов в перспективе прямого взаимодействия двух операторов находится в процессе наработки.

Она предусматривает, в частности, увеличение объема реверсного потока газа по венгерскому маршруту за счет виртуального реверса, участие операторов ГТС в региональных инфраструктурных проектах, реализацию ряда технических мероприятий для регулирования давления в магистральных газопроводах и прочее.

Как уточнили в компании, в 2017 году в Венгрию было транспортировано 11,7 млрд куб. м, что на 75% больше чем в 2016 году. Объем импорта природного газа в Украину по венгерскому направлению вырос на 1,8 млрд куб. м или на 180% по сравнению с 2016 годом.

Напомним, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему уменьшился по состоянию на 23 января на 24,6% — до 180 млн куб. м в сутки — по сравнению с 1 января 2018 года.

Источник: УНН
Теги: газ, ГТС, Венгрия, транзит, Укртрансгаз
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