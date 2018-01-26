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Россия снова заблокировала расширение мандата ОБСЕ на российской границе - МИД

Россия снова заблокировала расширение мандата ОБСЕ на российской границе - МИД

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины указало, что Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок российской границы, прилегающий к ОРЛДО, передает УНН со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД.

"Поддерживая продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса" , - отметили в ведомстве.

В МИД указали, что такое решение показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе.

"Такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержки террористической деятельности на территории Украины", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим МИД призвал Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе.

Напомним, глава МИД Италии в январе посетит Киев и Донбасс.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД
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