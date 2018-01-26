Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 19:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Англичанин потратит часть лотерейного выигрыша на покупку Aston Martin

Англичанин потратит часть лотерейного выигрыша на покупку Aston Martin

КИЕВ. 26 января. УНН. Житель английского города Ньютон Эйклиф Алекс Бест решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на покупку автомобиля "Aston Martin", передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

21-летний англичанин сорвал джекпот лотереи "EuroMillions" в размере 1 млн фунтов стерлингов (около 1,4 млн долл. - ред.). Он планирует приобрести Aston Martin в качестве своего первого автомобиля. Для этого Бресту осталось получить водительские права.

Также новоиспеченный миллионер планирует бросить работу и заняться музыкой.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 281 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 2 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава, выигрыш, лотерея
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.