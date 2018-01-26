Англичанин потратит часть лотерейного выигрыша на покупку Aston Martin

КИЕВ. 26 января. УНН. Житель английского города Ньютон Эйклиф Алекс Бест решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на покупку автомобиля "Aston Martin", передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

21-летний англичанин сорвал джекпот лотереи "EuroMillions" в размере 1 млн фунтов стерлингов (около 1,4 млн долл. - ред.). Он планирует приобрести Aston Martin в качестве своего первого автомобиля. Для этого Бресту осталось получить водительские права.

Также новоиспеченный миллионер планирует бросить работу и заняться музыкой.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 281 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 2 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.