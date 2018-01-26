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В рамках выполнения э-петиции в Киеве устанавливают контейнеры для сбора опасных отходов

В рамках выполнения э-петиции в Киеве устанавливают контейнеры для сбора опасных отходов

КИЕВ. 26 января. УНН. В столице появились первые контейнеры для отработанных батареек, энергосберегающих ламп и ртутных термометров. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

Их установили по адресам Ярославов Вал, 19 и Малая Житомирская, 11. В планах городских властей разместить еще 106 таких конструкций в течение первого квартала этого года во всех районах города.

“Контейнеры для сбора опасных отходов устанавливают в рамках выполнения успешной электронной петиции о создании в столице сети автоматов для сбора батареек, энергосберегающих ламп, ртутных градусников, пластиковых бутылок и т.д. (https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid= 491).

Всего для реализации петиции власть приобрела 150 контейнеров для сбора опасных отходов, за счет средств Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды. Также были проведены переговоры с потенциальными партнерами — предприятиями-переработчиками опасных отходов, которые уже подтвердили свою готовность к сотрудничеству в части утилизации люминесцентных ламп и термометров”, — сообщили в Киевсовете.

Напомним, недавно в Украине вообще отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании — утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 установила компания “Тарком Экосервис” при содействии местных властей.

С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Источник: УНН
Теги: экология, утилизация, отходы, Тарком Экосервис
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