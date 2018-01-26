Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 19:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Кистион обнародовал состав рабочей группы по поиску партнеров ГТС

Кистион обнародовал состав рабочей группы по поиску партнеров ГТС

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион обнародовал на своей странице в Facebook состав рабочей группы по поиску партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС), передает УНН.

"Доверяйте только первоисточнику. Состав рабочей группы, которая занимается поиском партнеров для совместного управления украинской ГТС. И Верховная Рада, и Нафтогаз Украины в лице председателя Наблюдательного совета, и наши уважаемые международные партнеры - все вовлечены в процесс", - написал он.

Также В.Кистион выложил фотокопии персонального состава рабочей группы.

Как сообщал УНН, экс-вице-президента "Укртрансгаза" назначен директором по техвопросам нового оператора ГТС.

Источник: УНН
Теги: ГТС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.