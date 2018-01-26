Кистион обнародовал состав рабочей группы по поиску партнеров ГТС

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион обнародовал на своей странице в Facebook состав рабочей группы по поиску партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС), передает УНН.

"Доверяйте только первоисточнику. Состав рабочей группы, которая занимается поиском партнеров для совместного управления украинской ГТС. И Верховная Рада, и Нафтогаз Украины в лице председателя Наблюдательного совета, и наши уважаемые международные партнеры - все вовлечены в процесс", - написал он.

Также В.Кистион выложил фотокопии персонального состава рабочей группы.

Как сообщал УНН, экс-вице-президента "Укртрансгаза" назначен директором по техвопросам нового оператора ГТС.