ГФС видит только "вершину айсберга" теневого рынка алкоголя - эксперт

КИЕВ. 26 января. УНН. Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что в течение 2017 года в Украине было изъято нелегального алкоголя на более чем миллиард гривен. Однако, по мнению экспертов, даже такая внушительная цифра не отражает реального положения дел на рынке. Об этом в комментарии УНН отметил исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов.

Он отметил, что реальные объемы теневой части алкогольного рынка определить практически невозможно.

"Но то, что там фискалы нашли на 1 млрд грн - это очень скромно, по моему мнению. Люди пить не перестали, а по документам происходит падение (объемов продаж легального алкоголя - ред.), то есть рынок просто уходит в тень, и никакого контроля нет", - сказал он.

М.Несмеянов отметил, что количество случаев отравления фальсификатом увеличивается.

"Украинцы много пьют суррогата, самогона и аптечных настоек, в частности, настоек боярышника. Количество случаев от отравления суррогатом растут", - сказал он и добавил, что торговля суррогатом "выходит" из подполья и проникает на полке вполне порядочных магазинов. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в Чернигове.

"Вообще, нужно проводить экспертизы, но визуально очень много подозрительного алкоголя даже на прилавках супермаркетов. Они не контролируют, что им завозят, они просто принимают товары на реализацию", - добавил М.Несмеянов.

Напомним, по данным ГФС, наибольшее количество нелегального алкоголя в прошлом году изъято в Одесской, Донецкой, Кировоградской, Херсонской областях и Киеве.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.