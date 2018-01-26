Уровень пробок в столице перед выходными достиг 7 баллов

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве сегодня, по состоянию на 18.00, уровень пробок достиг отметки в 7 баллов, передает УНН.

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка. Затор образовался на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны), на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи") и проспекте Степана в сторону Петровки.

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в сторону Подола). Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади.

Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинский (в сторону Печерского путепровода), а также на Набережном шоссе от моста Метро и до моста Патона.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки (а также в сторону Южного моста) и улице Саперно-Слободская.

На данный момент движение затруднено на Южном и Патона мостах.

Напомним, на столичной улице Телиги произошло ДТП , автомобиль Volkswagen врезался в отбойник.