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Киевляне в декабре получали почти на треть меньшие субсидии

Киевляне в декабре получали почти на треть меньшие субсидии

КИЕВ. 26 января. УНН. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабря 2017 года уменьшился на 29,4% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.

“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 29,4% и составил 908,3 грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Оболонском и Деснянском районах (1 171,1 грн и 1 111,9 грн соответственно).

В декабре прошлого года в столице 282,5 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, на 11,8% больше, чем в декабре 2016 года.

Среди районов города наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, отмечалось в Днепровском и Деснянском районах (13,4% и 13,3% соответственно), а наименьшее — в Печерском районе (3,2%).

С начала года субсидии назначены 392 тыс. домохозяйств (99,2% из числа обратившихся за субсидиями). Общая сумма субсидий в январе — декабря 2017 года составила 206 млн 651,2 тыс. грн, что на 38,9% больше по сравнению с январем — декабрем 2016 года.

Напомним, неиспользованные субсидии должны засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Киев
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