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Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США возобновит работу в марте

Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США возобновит работу в марте

Петр Порошенко

КИЕВ. 26 января. УНН. Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США возобновит свою работу в марте этого года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Давосе по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает УНН.

"Сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте состоится десять лет, как она была основана. Очень давно не было заседаний. И в марте комиссия будет возобновлена, будет сформировано несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе, дальнейшие реформы", - сказал он.

По словам Президента, Украина может приглашать американских экспертов для оказания помощи.

Напомним, П.Порошенко заявил в Давосе, что Украина имеет очень хорошую поддержку со стороны президента и конгресса США.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Петр Порошенко
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