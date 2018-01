Мумия с сифилисом оказалась прабабушкой Бориса Джонсона

КИЕВ. 26 января. УНН. Ученые в швейцарском городе Базель решили десятилетнюю загадку личности мумифицированной женщины. Их исследование показало, что женщина - прабабушка британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Так, тело было обнаружено в 1975 году, в то время как в Базельской церкви Барфюссера проводились ремонтные работы.

Женщина была похоронена прямо перед алтарем, явно хорошо жила и носила одежду хорошего качества. Очевидно, это было тело богатой леди Базеля.

Не было никакого надгробия, чтобы указать ее личность, но первоначальное тестирование ее деревянного гроба предположило, что оно датируется 16-м веком.

Сообщают, что ее тело было пронизано ртутью - стандартное лечение сифилиса с конца 15-го до 19-го века. Высокотоксичная ртутная обработка чаще всего убивала, нежели лечила, но именно это сохранило ее тело.

Базель в XVI и XVII веках был богатым торговым городом; его порт на реке Рейн был ключевым центром для перевозки товаров по всей Европе, и это так и сегодня.

Местные историки знали, что члены богатых семей Базеля были похоронены в церкви Барфюссера и вокруг нее.

На протяжении многих веков церковь Барфюссера знакомила с историей предков семьи Бориса Джонсона. Некоторые из них были четко обозначены в записях, некоторые из них обозначали по надгробию.

В 2017 году в вновь открытых архивах стало ясно, что мумия была обнаружена еще в 1843 году.

Эти записи заставляли историков подозревать, что мумия была членом хорошо организованной семьи Базель, Бишофов.

Используя самые современные методы, ученые смогли извлечь ДНК-материал из большого пальца мумии.

Ученые использовали ДНК-тестирование, чтобы установить идентичность мумии. Результаты свидетельствуют о вероятности 99,8%, что мумия была не кто иной, как Анна Катарина Бишофф. Родилась в Базеле в 1719 году, она умерла там в 1787 году.

Как только ее личность была установлена, генеалоги смогли - с помощью эффективных записей рождений, браков и смертей, установить потомков мумифицированной женщины.

"У нее было семь детей. Только двое выжило. Дочь Анна, вышла замуж за некоего христианина Хьюберта барона Пфеффеля фон Кригельштейна. Пять поколений фон Пфеффеля позже, и мы обнаруживаем, что Мари Луиза фон Пфеффель вышла замуж за одного Стэнли Фреда Уильямса," - сообщили в издании.

Их дочь Ивонн вышла замуж за Османа Уилфреда Джонсона Кемаля... и их сын, Стэнли Джонсон, является отцом британского министра иностранных дел Борисом Джонсоном.

В свою очередь, британский министр уже отреагировал на новость о покойной пра-пра бабуле.

"Очень рад узнать о моей далекой пра-пра "мумие-бабушке" - пионерки в области сексуального здоровья. Очень горжусь", - отреагировал Джонсон в Twitter.

