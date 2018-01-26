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Новости: Экономика
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За год зарплаты киевлян выросли на треть

За год зарплаты киевлян выросли на треть

КИЕВ. 26 января. УНН. В ноябре 2017 года зарплаты киевлян выросли на 29,2% до 11 643 грн по сравнению с ноябрем 2016 года, и на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

“В ноябре 2017 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 11 643 грн. По сравнению с октябрем 2017 года размер заработной платы увеличился на 1,7%, а по сравнению с ноябрем 2016 года — на 29,2%”, - говорится в сообщении.

Самые высокие зарплаты получали киевляне, которые работают в сферах:

  • информации и телекоммуникаций;
  • государственного управления и обороны;
  • обязательного социального страхования;
  • финансовой и страховой деятельности;
  • производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
  • производства химических веществ и химической продукции.

Заработная плата в этих отраслях превысила средний показатель по экономике в 1,4 — 1,7 раза.

Самые низкие зарплаты у работников:

  • предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
  • временного размещения и организации питания;
  • деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания;
  • производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам;
  • операций с недвижимым имуществом;
  • строительства.

Уровень зарплат в этих сферах не превышал 64,5% от среднего уровня по экономике.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице, которую предоставляет Государственная служба занятости, составляет 7,4 тысячи гривен.

Источник: УНН
Теги: Киев, зарплата
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