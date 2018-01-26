За год зарплаты киевлян выросли на треть

КИЕВ. 26 января. УНН. В ноябре 2017 года зарплаты киевлян выросли на 29,2% до 11 643 грн по сравнению с ноябрем 2016 года, и на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

“В ноябре 2017 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 11 643 грн. По сравнению с октябрем 2017 года размер заработной платы увеличился на 1,7%, а по сравнению с ноябрем 2016 года — на 29,2%”, - говорится в сообщении.

Самые высокие зарплаты получали киевляне, которые работают в сферах:

информации и телекоммуникаций;

государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования;

финансовой и страховой деятельности;

производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

производства химических веществ и химической продукции.

Заработная плата в этих отраслях превысила средний показатель по экономике в 1,4 — 1,7 раза.

Самые низкие зарплаты у работников:

предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания;

производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам;

операций с недвижимым имуществом;

строительства.

Уровень зарплат в этих сферах не превышал 64,5% от среднего уровня по экономике.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице, которую предоставляет Государственная служба занятости, составляет 7,4 тысячи гривен.