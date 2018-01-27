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Порошенко надеется, что СБ ООН примет резолюцию относительно миротворцев на Донбассе в 2018 году

Порошенко надеется, что СБ ООН примет резолюцию относительно миротворцев на Донбассе в 2018 году

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что резолюция Совета безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс будет принята в 2018 году. Об этом он сказал на брифинге в Давосе, передает УНН.

"Я поблагодарил Государственного секретаря за санкции, вводимые США против РФ. Уверен в том, что эта политика является эффективной. И еще раз подчеркиваю, что для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение страны. По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага очень важно, если это миротворческая миссия СБ ООН. И я не теряю оптимизма ..., что это может произойти в 2018 году. По крайней мере я, как Президент Украины, и, по моему поручению, украинские дипломаты будут прилагать для этого максимум усилий", - подчеркнул Президент.

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По его словам, важным является согласование возможного проекта резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками.

"Мы получили полную поддержку США и других партнеров по Совету безопасности ООН", - уточнил глава государства.

Порошенко также добавил, что этот вопрос обсуждал в Давосе с польскими и нидерландскими партнерами.

Напомним, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не видит перспективы внедрения в ближайшее время миротворцев ООН на Донбасс.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, миротворцы, Петр Порошенко, Давос-2018
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