В результате обстрела боевиков под Авдеевкой ранен украинский военный - штаб

КИЕВ. 26 января. УНН. С начала суток боевики осуществили один обстрел из стрелкового оружия позиции сил АТО на Донецком направлении в районе Авдеевки, в результате чего получил ранения украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Полного соблюдения режима прекращения огня и дальше нет. Сегодня боевики российско-оккупационных войск осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников.

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На Донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, бойца оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас предоставляется медпомощь.