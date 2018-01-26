Порошенко об итогах поездки в Давос: все было очень хорошо

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе, передает УНН.

“Результаты Давоса, если сказать одной фразой — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные. Сформированы позиции по приезду экспертов, определено, какие именно шаги, очень немного, нужно завершить, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша — это 100% задания для правительства, парламента Украины”, - отметил он.

По мнению Президента, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал, что провел почти часовую встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон в Давосе.