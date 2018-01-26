Порошенко об итогах поездки в Давос: все было очень хорошо
Петр Порошенко
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе, передает УНН.
“Результаты Давоса, если сказать одной фразой — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные. Сформированы позиции по приезду экспертов, определено, какие именно шаги, очень немного, нужно завершить, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша — это 100% задания для правительства, парламента Украины”, - отметил он.
По мнению Президента, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.
Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал, что провел почти часовую встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон в Давосе.