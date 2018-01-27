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"Сбербанк" назначил нового руководителя дочернего банка в Украине

"Сбербанк" назначил нового руководителя дочернего банка в Украине

КИЕВ. 26 января. УНН. ПАО "Сбербанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк" в Украине с 1 февраля 2018 года Ирину Князеву, ранее работавшая заместителем председателя правления "Сбербанка", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы российского банка.

"Исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка Сбербанка в Украине с 1 февраля 2018 года назначена Князева Ирина Алексеевна, которая раньше работала заместителем главы Правления ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе российского банка, Игорь Юшко покидает пост председателя правления банка с 31 января 2018 года в связи с завершением контракта.

Напомним, "Сбербанк" объявил о продаже своей доли акций в украинском ПАО "ВіЕс Банк".

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Сбербанк России
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