"Сбербанк" назначил нового руководителя дочернего банка в Украине

КИЕВ. 26 января. УНН. ПАО "Сбербанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк" в Украине с 1 февраля 2018 года Ирину Князеву, ранее работавшая заместителем председателя правления "Сбербанка", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы российского банка.

"Исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка Сбербанка в Украине с 1 февраля 2018 года назначена Князева Ирина Алексеевна, которая раньше работала заместителем главы Правления ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе российского банка, Игорь Юшко покидает пост председателя правления банка с 31 января 2018 года в связи с завершением контракта.

Напомним, "Сбербанк" объявил о продаже своей доли акций в украинском ПАО "ВіЕс Банк".