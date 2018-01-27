"Долг Януковича": апелляционный суд Лондона отложил вынесение решения по жалобе Украины

КИЕВ. 26 января. УНН. Апелляционный суд Лондона завершил слушания жалобы Украины по 3 млрд долл. еврооблигаций, выпущенных Украиной в декабре 2013 года. Вместе с тем суд отложил вынесение решения по этому делу, передает УНН на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Сегодня апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украиной на решение, вынесенное в марте 2017 года в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (траста), который действует в интересах Российской Федерации, в судебном процессе по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда.

"После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - отметили в Минфине.

Кроме того, в ведомстве отметили, что "Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".

Напомним, 22 января в Апелляционном суде Лондона началось рассмотрение жалобы Украины относительно так называемого "долга Януковича".

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. При этом в сентябре Украина компенсировала РФ 1,16 млн фунтов по постановлению Высокого суда Лондона.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.