Махинации с медматериалами для гемодиализа: группа компаний присвоила более 60 млн грн

КИЕВ. 26 января. УНН. Нацполиция и Генпрокуратура уличила ряд коммерческих структур, которые создали схему присвоения бюджетных средств при проведении публичных закупок медицинских материалов для лечения почечной недостаточности методом гемодиализа, присвоив, по предварительным данным, более 60 млн грн. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что руководители и учредители коммерческих структур организовали преступную схему, в которой были задействованы и подразделения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за определенное вознаграждение злоумышленниками заранее прописывались условия для закупки продукции конкретной торговой марки. Организатор данной преступной схемы является официальным представителем данной марки. Для безапелляционной победы во время проведения публичных торгов участие в них принимали подконтрольные и аффилированные общества. С победителями были заключены договоры на поставку продукции по завышенным ценам.

Кроме того, как установили правоохранители, с целью выведения бюджетных средств в "тень" были созданы аффилированные иностранные компании. Эти структуры были поставщиками медицинских материалов торговой марки подконтрольным обществам. Те, в свою очередь, снабжали продукцию в учреждения здравоохранения в соответствии с заключенными договорами. Однако предприятия-нерезиденты не имеют никакого отношения к производителю медицинской продукции и использовались только для преступных целей.

25 января оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины провели санкционированные обыски в нескольких регионах страны.

Процессуальные действия проводились в офисах коммерческих и государственных структур, задействованных в хищении бюджетных средств.

По результатам обысков правоохранители изъяли печати оффшорных компаний и других субъектов хозяйствования, деньги в эквиваленте в нацвалюте почти 2 млн грн и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Все мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Проводятся дальнейшие мероприятия с целью привлечения виновных к ответственности и возмещению причиненных убытков.

Напомним, Киевская ОГА приобрела гемодиализные расходники у фирмы, которая неоднократно подозревалась в завышении цен.