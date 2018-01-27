Цирковой конь погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, столкнулись грузовик и микроавтобус. В микроавтобусе перевозили цирковых лошадей. В результате ДТП одна животное погибло, передает корреспондент УНН.

В патрульной полиции сообщили, что, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, который ехал позади.

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На месте сейчас работает полиция. Окончательные причины ДТП устанавливаются.