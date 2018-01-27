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Пятница, 26 января 2018, 19:45 • Ярема Чуйко
Цирковой конь погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, столкнулись грузовик и микроавтобус. В микроавтобусе перевозили цирковых лошадей. В результате ДТП одна животное погибло, передает корреспондент УНН.
В патрульной полиции сообщили, что, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, который ехал позади.
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На месте сейчас работает полиция. Окончательные причины ДТП устанавливаются.
Источник: УНН
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