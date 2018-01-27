Диалог Волкера и Суркова будет способствовать восстановлению контроля Киева на Донбассе - эксперт

КИЕВ. 26 января. УНН. Диалог спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова будет способствовать восстановлению контроля украинской стороны над территорией Донбасса. Об этом рассказал политический эксперт Андрей Кислинский в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Я оптимист в этом вопросе, поскольку, несмотря на неутешительные прогнозы сторонников зрады, наоборот, нынешняя администрация Белого дома проявляет более активную позицию в этой конфликтной ситуации, и, по мнению некоторых экспертов, даже больше чем Меркель или Макрон", - отметил эксперт.

Он также вспомнил о недавнем сообщении секретаря департамента казначейства (министр финансов США) Стивена Мнучина о том, что Минфин США вскоре обнародует список российских олигархов из окружения президента России Владимира Путина, против которых, в ближайшем будущем, могут быть введены санкции.

"Я не могу сказать, сыграет ли это на руку Украине, однако это даст очень мощный удар по России, поскольку, более того, этот доклад будет публичным, и, собственно, вся информация о том, где хранятся средства, кем они аккумулированные, насколько эти люди близки к президенту Путину - эта информация будет обнародована и будет детально изучена сотнями журналистов, средствами массовой информации. Это будет информационная бомба", - сказал он.

Кислинский также высказался относительно предстоящей встречи, которая должна состояться сегодня между спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае.

По мнению эксперта, недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не ожидают результатов встречи представителей свидетельствует о том, что Сурков к ней не готов.

"Это было заявление Пескова и свидетельствует о том, что, прежде всего, Сурков поехал на эту встречу с пустыми руками. Собственно, действительно, встреча будет иметь протокольный характер", - отметил он.

Саму встречу Кислинский считает лишь демонстрацией готовности к диалогу с обеих сторон.

"Об этом и сам Трамп заявил, когда его спросили, собирается ли он строить диалог с Россией, он сказал: "Да, конечно", и это невозможно - не строить. Когда две страны, постоянные члены Совета безопасности ООН, ядерные державы, не могут не общаться. Поэтому это, скажем так, проверка связи", - рассказал эксперт.

По его словам, диалог Волкера и Суркова будет способствовать восстановлению контроля над территорией Донбасса.

"Украина не ждет. Украина прилагает, по моему мнению, максимальные усилия и, собственно, встречи господина Волкера в Украине свидетельствуют об этом. Продолжается диалог для того, чтобы как можно скорее, наименьшими усилиями восстановить контроль над территорией Донбасса", - сказал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на неоднозначный успех предыдущей встречи представителей главный вопрос переговоров, все же, был согласован всеми сторонами.

"Я помню, что их предыдущая встреча была неудачной, по оценкам того же Волкера, но, все равно, главный вопрос - это введение миротворческой миссии, которое согласовали почти все участники переговоров и участники, фактически, конфликта. Украина и Россия согласились, что миссия будет, но сейчас определяются рамки ее мандата", - добавил он.

Эксперт также отметил, что, по его мнению, украинская сторона не позволит затягивать процесс переговоров о введении миротворческой миссии на Донбасс.

"На первый взгляд, может показаться, что российская сторона приняла позицию затягивания процесса в ожидании выборов, если трактовать так слова господина Волкера. Но на самом деле, я надеюсь, что украинская сторона не позволит это сделать и будет говорить громко, тем более что и сам Волкер недавно заявил, что Америка не будет вести переговоры с Россией без участия украинской стороны", - добавил он.