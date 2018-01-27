Принятый поляками закон о "бандеризме" опасен для Польши - Вятрович

КИЕВ. 26 января. УНН. Законопроект о введении уголовной ответственности за "отрицание преступлений украинских националистов", принятый сегодня польским Сеймом, опасен не для Украины, а для Польши. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

"Принятый в настоящее время в Польше закон о "бандеризме" опасен не для Украины, а для Польши. Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введение партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца", - подчеркнул он.

Вятрович отметил, что без свободы слова невозможна демократия, и это доказал опыт нашего восточного соседа.

"Не хочется повторения этого урока у западного", - добавил он.

Напомним, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".