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Паралимпийские биатлонисты из Украины завоевали комплект медалей на Кубке мира

Паралимпийские биатлонисты из Украины завоевали комплект медалей на Кубке мира

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины в составе 22 спортсменов пополнила командную копилку наград на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, передает УНН.

В четвертый день соревнований Кубка мира, который проходит в немецком городе Оберид и объединяет своим соревновательным духом около 200 спортсменов-паралимпийцев из 29 стран мира, Украина завоевала еще один комплект наград: 1 "золотую", 1 "серебряную" и 1 бронзовую медаль в биатлоне (спринт).

Обладателем золотой награды стал Игорь Рептюх, "серебро" в активе Тараса Радя, а "бронза" за Анатолием Ковалевским.

Отметим, что на сегодня в общекомандной копилке "сине-желтых" 12 медалей, среди которых 4 "золотые", 4 "серебряные" и 4 бронзовые медали и вторая мировая позиция.

Добавим, что завтра турнир продолжится гонкой в ​​биатлоне.

Как сообщалось ранее, благодаря выступлениям в лыжных гонках Украина поднялась на вторую ступень Кубка мира в Обериди.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон, паралимпийцы
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