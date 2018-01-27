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Усик назвал дополнительную мотивацию перед поединком с Бриедисом

Усик назвал дополнительную мотивацию перед поединком с Бриедисом

КИЕВ. 26 января. УНН. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик прокомментировал ситуацию накануне поединка Всемирной боксерской суперсерии против латыша Майриса Бриедиса. Об этом Усик рассказал на церемонии взвешивания, сообщает УНН со ссылкой на сайт WBSS.

"Возможность объединить пояса придает дополнительную мотивацию, потому что мне нравится зеленый цвет (Бриедис владеет поясом по версии WBC, который зеленого цвета). Я уверен, что не проиграю бой, потому что много работал для этого", - подчеркнул 31 -летний уроженец Симферополя.

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Стоит отметить, что на "Рига Арена" завтра ориентировочно в 23:00 начнется бой между Усиком и Бриедисом.

Напомним, что украинский олимпийский чемпион оказался немного тяжелее чем Бриедис.

Источник: УНН
Теги: бокс, бой, Усик
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