МИД РФ о санкциях США: мы оставляем за собой право на ответ

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел России прокомментировало введение американской стороной дополнительных санкций в отношении ряда россиян и российских компаний и отметило, что оставляет за собой право на ответ, передает УНН со ссылкой на МИД.

“Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность”, — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также обратили внимание на то, что посол США в России Джон Хантсман опубликовал статью, в которой выразил стремление к улучшению отношений между странами за несколько часов до введения санкций.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые расширенные санкции США усиливают давление на Россию.

Напомним, 26 января Минфин США расширил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.

В санкционный список вошел 21 гражданин с РФ и Украиной, а также 21 компания. В частности, в список вошли заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.