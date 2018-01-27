Минфин Украины отрицает внесение Эстонии в список оффшоров

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк отрицает внесение Эстонии в список оффшорных зон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Речь не идет о „список оффшоров“. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным”, — отметил Александр Данилюк в ходе встречи с эстонским премьером Юри Ратасом.

Данилюк также добавил, что в Киеве для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, контролируют операции резидентов Украины с другими странами, где налоговые ставки ниже.

“Нужно, чтобы налоги платились в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Это также важно для наполнения государственного бюджета ”, - подчеркнул он.

В пресс-службе Минфина Украины также добавили, что Данилюк и Ратас договорились о продолжении переговоров между странами для конструктивного решения этого вопроса. Украинский министр отметил, что переговоры ведутся с Латвией, где также был внедрен налог на выведенный капитал.

Как сообщал УНН, премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо немедленно удалить из списка оффшоров.