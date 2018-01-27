МОК обнародовал правила поведения российских спортсменов

КИЕВ. 27 января. УНН. Международный олимпийский комитиет обнародовал для российских спортсменов, которые будут соревноваться под названием “Олимпийский спортсмен из России” правила поведения во время Олимпийских игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Российским спортивным болельщикам будет разрешено размахивать национальным флагом на соревнованиях во время предстоящих Зимних игр в Южной Корее, но к спортсменам и представителей команд будут применены ограничения по демонстрации символики России.

Сообщается, что спортсмены и должностные лица команды должн “воздерживаться от любых публичных форм рекламы, деятельности и общения, связанных с национальным флагом, гимном, символом и символами НОК на любом олимпийском объекте или через средства массовой информации ( в том числе в социальных сетях)”.

Также не могут принимать национальный флаг, гимн, эмблему и символы на любой олимпийском площадке (например, принимать национальный флаг от людей), выполнять национальный гимн и тому подобное.

Единственным исключением из правил является то, что участники могут размещать российские флаги в своих спальнях в олимпийском городке, но так, чтобы их не было видно снаружи.

Как сообщал УНН, окончательный список приглашенных российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхан обнародуют не раньше 27 января.