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Футболисты "Барселоны" стали последними полуфиналистами Кубка Испании

Футболисты "Барселоны" стали последними полуфиналистами Кубка Испании

КИЕВ. 26 января. УНН. Каталонская “Барселона” вышла в полуфинал Кубка Испании, нанеся поражение в ответном поединке “Эспаньолу”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Коллектив Эрнесто Вальверде сумел взять реванш за поражение в первой игре (0:1). На 9 минуте навес с фланга Видаля завершилась точным ударом головой — 1:0. Вскоре Месси перехватил мяч у чужой штрафной зоны и ударом с рикошетом установил окончательный счет 2:0.

Отметим, что во второй половине Месси мог оформить дубль, однако вратарь гостей спасла штанга после удара аргентинца головой.

Примечательно, что гол Месси стал 4000-м в истории клуба на стадионе “Камп Ноу”.
Заметим, что за “сине-гранатовых” дебютировал звездный новичок Коутиньо, который вышел по замене на 68 минуте.

Добавим, что ранее в полуфинал вышел “Леганес”, который выбил “Реал” и “Валенсия” с “Севильей”.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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