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Председатель Совета НБУ сказал, когда в Украину приедет миссия МВФ

Председатель Совета НБУ сказал, когда в Украину приедет миссия МВФ

КИЕВ. 27 января. УНН. Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля, об этом он сообщил в эфире "5 канала", передает УНН.

“Главный результат Давос — Украину начинают воспринимать как активного участника переговоров. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор — имеет соответствующие результаты”, — сказал он.

“Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля”, — добавил Данилишин.

Как сообщал УНН, борьба с коррупцией в Украине организована не ради безвизового режима с ЕС и очередного транша от Международного валютного фонда. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ
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