Стала известна судейская бригада поединка Усик - Бриедис

КИЕВ. 27 января. УНН. Определились рефери, которые будут обслуживать полуфинальную баталию тяжелой весовой категории Всемирной боксерской суперсерии в которой встретятся два чемпиона мира - украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис, сообщает УНН со ссылкой на издание ringside24.

Третьим человеком в ринге станет один из самых известных рефери современности - 67-летний уроженец Невады Кенни Бэйлисс. Боковыми судьями станут Робин Тейлор (США), Крейг Меткальф и Роберт Теппер (оба - Канада).

Стоит отметить, что в послужном списке 67-летнего американца проведения таких боев с участием звезд мирового уровня, как: Канело Альварез - Амир Хан, Мейвезер - Пакьяо, Пакьяо - Тимоти Брэдли (2 боя), Пакьяо Хуан - Мануэль Маркез (2 и 4 боя), Пакьяо - Шейн Мозли, Мейвезер - Мозли, Оскар Де Ла Хойя - Мейвезер, Энтони Тарвер - Рой Джонс, Бернард Хопкинс - Де Ла Хойя, Мигель Котто - Антонио Маргарито, Альварез - Геннадий Головкин и другие .

Добавим, что поединок Усик - Бриедис, в котором будут разыгрываться пояса чемпионов мира по версиям WBO и WBC, пройдет 27-го января в Риге ориентировочно начиная с 23:00.

Как сообщалось ранее, олимпийский чемпион Лондона Усик поделился дополнительной мотивацией на поединок с латвийцем.