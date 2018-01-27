Экс-глава Пентагона призвал разработать план на случай войны с Россией

КИЕВ. 27 января. УНН. НАТО необходимо разработать план военных действий на случай конфликта с Россией, заявил бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения „зеленых человечков“ в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства”, — сказал Картер.

Бывший глава Пентагона также отметил, что США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены. Однако в последнее время ситуация изменилась, в связи с чем остро встал вопрос о необходимости военного плана на случай конфликта с Россией.

Как сообщал УНН, Пентагон продолжит защищать Соединенные Штаты Америки, несмотря на прекращение финансирования правительства.