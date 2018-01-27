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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

КИЕВ. 27 января. УНН. Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. К тому же времени, вчера днем, боевики провели 1 обстрел позиций украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.”

Вследствие огня из стрелкового оружия на Донецком направлении, сообщили в штабе: “получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем врачебной помощи. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.”

Источник: УНН
Теги: АТО, штаб
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