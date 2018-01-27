Новости: Экономика
Суббота, 27 января 2018, 07:02 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,74 грн / долл
КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,74 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 января установлены на таком уровне:
28,745248 грн за доллар;
35,664229 грн за евро;
0,513960 грн за российский рубль;
40,975470 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 26 января, курс всех валют остался неизменным.
Источник: УНН
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