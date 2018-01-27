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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,74 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,74 грн / долл

КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,74 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 января установлены на таком уровне:

28,745248 грн за доллар;

35,664229 грн за евро;

0,513960 грн за российский рубль;

40,975470 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 26 января, курс всех валют остался неизменным.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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