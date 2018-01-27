В полиции ожидают уменьшения ДТП после автоматизации фиксации нарушений ПДД

КИЕВ. 27 января. УНН. В Национальной полиции рассчитывают на резкое уменьшение количества ДТП с введением автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сегодня во время заседания годовой итоговой коллегии МВД сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Ситуация с аварийностью на дорогах остается недопустимо высокой - ежедневно погибает до 10 человек. Внедрение автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения позволит резко уменьшить количество ДТП, основная причина которых превышение скорости движения", - сказал С.Князев.

Напомним, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.

При этом в МВД заявили, что новая система штрафов за нарушение ПДД еще не начала действовать.