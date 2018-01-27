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Князев рассказал, есть ли сдвиги по делам об убийствах Шеремета, Окуевой и других

Князев рассказал, есть ли сдвиги по делам об убийствах Шеремета, Окуевой и других

Сергей Князев

КИЕВ. 27 января. УНН. По некоторым резонансным преступлениям следователям Нацполиции пока не удалось установить полный круг причастных лиц. Об этом заявил журналистам на полях заседания коллегии МВД глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя ход расследования убийств журналиста Павла Шеремета, добровольца Амины Окуевой и других, передает корреспондент УНН.

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"Я лично контролирую эти расследования. По некоторым положительные сдвиги, по некоторым пока не смогли до конца установить весь круг лиц (причастных к преступлению - ред.)", - сказал С.Князев.

Напомним, С.Князев рассказал, что количество потенциальных правонарушителей увеличилось почти на 90 тысяч.

 

Источник: УНН
Теги: убийство, Гибель Павла Шеремета, Сергей Князев, Убийство Окуевой
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