Взрыв в Кабуле: 40 погибших, 140 раненых

КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство здравоохранения Афганистана заявляет, что 40 человек погибли и 140 получили ранения во время подрыва смертника в автомобиле в афганской столице Кабуле в субботу, ответственность за который взял "Талибан", передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Заместитель пресс-секретаря МВД Назрат Рахими заявил, что нападавший воспользовался автомобилем скорой медицинской помощи, чтобы проехать через один из КПП, сообщив полиции, что везет пациента в соседнюю больницу.

Он подорвал свою взрывчатку на втором КПП, сказал Н.Рахими.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что группировка взяла на себя ответственность за нападение, произошедшее у здания бывшего министерства внутренних дел страны.