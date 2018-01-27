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На границе Украины биометрические данные взяли у 42 тыс. россиян

На границе Украины биометрические данные взяли у 42 тыс. россиян

КИЕВ. 27 января. УНН. С начала года биометрический контроль на границе Украиины прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян. Об этом во время заседания ежегодной коллегии МВД заявил и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает корреспондент УНН.

"В рамках усиления контроля за выездом (и въездом - ред.) иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян", - заявил В.Серватюк.

Также он сообщил, что безвизом с ЕС воспользовались более 400 тысяч украинцев.

"Создана система биометрического контроля функционирует эффективно. Безвизом воспользовалось более 400 тысяч украинцев", - сказал В.Серватюк.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об усилении охраны государственной границы, в частности на границе с Украиной и странами Балтики.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Госпогранслужба
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