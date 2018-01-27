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Аваков посоветовал ГМС тщательнее подбирать кадры

Аваков посоветовал ГМС тщательнее подбирать кадры

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков посоветовал руководству Государственной миграционной службы более тщательно подбирать кадры, особенно в части тех структур, которые ответственны за предоставление гражданства Украины. Об этом он заявил сегодня во время ежегодной коллегии МВД, передает корреспондент УНН.

"Вы недостаточно уделяете внимание подбору кадров - вам предстоит очень серьезная кадровая работа. Выдача паспортов гражданина Украины должна быть скалой, через которую никто не может пройти... Надо ликвидировать все лазейки", - сказал А.Аваков.

Напомним, 29 ноября прошлого года Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, миграционная служба
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