Аваков посоветовал ГМС тщательнее подбирать кадры

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков посоветовал руководству Государственной миграционной службы более тщательно подбирать кадры, особенно в части тех структур, которые ответственны за предоставление гражданства Украины. Об этом он заявил сегодня во время ежегодной коллегии МВД, передает корреспондент УНН.

"Вы недостаточно уделяете внимание подбору кадров - вам предстоит очень серьезная кадровая работа. Выдача паспортов гражданина Украины должна быть скалой, через которую никто не может пройти... Надо ликвидировать все лазейки", - сказал А.Аваков.

Напомним, 29 ноября прошлого года Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации в отношении чиновницы ГМС.