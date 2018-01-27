Правоохранители должны быть готовы работать в деоккупированных Крыму и на Донбассе - Аваков

КИЕВ. 27 января. УНН. После деоккупации Крыма и Донбасса Национальная полиция и Национальная гвардия будут совместно работать на освобожденных территориях, и готовиться к этой работе нужно уже сейчас. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Уже скоро наступит фаза, когда НПУ вместе с Национальной гвардией зайдут на пока оккупированные территории и там надо будет следить за порядком. Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", - сказал А.Аваков.

Напомним, в Украине в этом году планируют завершить комплектацию КОРДа.