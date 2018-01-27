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Во Львовской области в результате наезда поезда погиб школьник

Во Львовской области в результате наезда поезда погиб школьник

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львовской области в городе Рава-Русская накануне поезд наехал на ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

В полиции сообщили, что в Жовковское отделение поступило сообщение о том, что около 15:00 в городе Рава-Русская дизельный локомотив наехал на ребенка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика.

Ребенок был госпитализирован с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома".

В департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА выяснили, что мальчик умер в карете скорой помощи по пути в Жовковскую больницу.

Напомним, во Львове после занятий в бассейне умерла школьница.

Источник: УНН
Теги: Львовская область, поезд
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