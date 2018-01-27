Смертельное ДТП на Стеценко: сотрудника МВД оставили под арестом

КИЕВ. 27 января. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП на улице Стеценко в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, 13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Mazda 7 в нетрезвом состоянии, ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, 11 января 2018 года по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд Киева продлил подозреваемому срок содержания под стражей еще на 2 месяца.