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Аваков призвал подчиненных не реагировать на провокации перед выборами

Аваков призвал подчиненных не реагировать на провокации перед выборами

Арсен Аваков

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал подчиненных не реагировать на провокации, которые могут возникнуть перед выборами. Об этом он заявил во время ежегодной коллегии МВД, передает корреспондент УНН.

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"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и будет много попыток втянуть правоохранителей в этот процесс. Это не наша с вами работа. Безопасность людей - это наша задача", - сказал А.Аваков.

Напомним, министр А.Аваков заявил, что правоохранители должны быть готовы работать в деоккупированных Крыму и на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: выборы, Арсен Аваков, провокации
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