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В 2017 году пограничники обнаружили 210 угнанных автомобилей

В 2017 году пограничники обнаружили 210 угнанных автомобилей

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2017 году благодаря получению доступа к базам данных Интерпола пограничники обнаружили 210 угнанных автомобилей. Об этом во время заседания ежегодной коллегии МВД заявил и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает корреспондент УНН.

"В рамках либерализации визового режима мы получили доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему в частности результативность выявления угнанных автомобилей выросла в 5 раз. Выявлено 2100 разыскиваемых лиц, 724 документа, 210 угнанных автомобилей", - сообщил В.Серватюк.

Как сообщал УНН, по данным Госпогранслужбы, с начала года биометрический контроль на границе Украиины прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, автомобили
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